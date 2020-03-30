ЦСКА в отпуске, команда соберется вновь только 1 мая

По данным «СЭ», футболисты ЦСКА ушли в отпуск. Предварительный план: собрать команду 1 мая и начать подготовку к третьей части сезона-2019/20. Существует вариант, при котором он возобновится 16 мая. При худшем сценарии игры российской премьер-лиги могут стартовать в июне. (Александр Бобров)

На день 30 марта в России было официально зафиксировано в общей сложности 1 836 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело уже 66 человек. Зарегистрировано 9 летальных исходов.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 177 стран. В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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