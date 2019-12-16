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ЦСКА в ближайшие дни продлит контракт с Кучаевым

19:54

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в ближайшие дни клуб продлит контракт с полузащитником Константином Кучаевым. Ныненее соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до конца текущего сезона.

— Мы в финальной стадии переговоров, в ближайшие дни всё подпишем, — цитирует «РИА Новости» Бабаева. — Рассчитываем, что в ЦСКА будут новички.

В текущем сезоне на счету Кучаева 24 матча и 1 голевая передача во всех турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191216/1562460764.html

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