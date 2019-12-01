ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд
13:55
В матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА принимал «Арсенал». Туляки одержали победу со счетом 2:1.
После этого «Арсенад» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка, и обошел ЦСКА, который с 31 баллом опустился на четвертую строчку.
Молодежные команды
18-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (1:2)
Голы: Петровский, 2 (0:1). Тикнизян, 14 (1:1). Хлусевич, 31 (1:2).
Удаление: Кузькин (Арсенал Т — мол.), 90+1.
Судья: Сафоненко (Абакан).
1 декабря. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
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