ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд

В матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА принимал «Арсенал». Туляки одержали победу со счетом 2:1.

После этого «Арсенад» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка, и обошел ЦСКА, который с 31 баллом опустился на четвертую строчку.

Молодежные команды

18-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (1:2)

Голы: Петровский, 2 (0:1). Тикнизян, 14 (1:1). Хлусевич, 31 (1:2).

Удаление: Кузькин (Арсенал Т — мол.), 90+1.

Судья: Сафоненко (Абакан).

1 декабря. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».