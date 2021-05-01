ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 16.30 (мск).
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Карпов — Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке — Рондон.
Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр — Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк — Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 20 баллов и 14-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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