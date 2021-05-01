Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ

15:10
Теги:

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 16.30 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Карпов — Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке — Рондон.

Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр — Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк — Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.

ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 20 баллов и 14-я строчка.

ЦСКА — Уфа

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13857.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Теннисистка, гимнастка и любовь всей жизни. История романов Александра Овечкина
ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ
Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры