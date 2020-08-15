ЦСКА — «Тамбов»: все голы матча
В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА обыграл «Тамбов».
В середине первого тайма Константин Кучаев открыл счет.
? Константин Кучаев забивает во втором матче подряд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2020
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В концовке первой половины Александр Карапетян забил ответный мяч.
? Гол Александра Карапетяна в концовке первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2020
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В начале второго тайма Илья Шкурин провел победный мяч, который стал для него дебютным в РПЛ.
? Дебютный гол Ильи Шкурина в Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2020
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