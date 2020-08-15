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ЦСКА — «Тамбов»: все голы матча

19:57
Константин Кучаев принимает поздравления. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Кучаев принимает поздравления. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА обыграл «Тамбов».

В середине первого тайма Константин Кучаев открыл счет.

В концовке первой половины Александр Карапетян забил ответный мяч.

В начале второго тайма Илья Шкурин провел победный мяч, который стал для него дебютным в РПЛ.

ЦСКА — Тамбов

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