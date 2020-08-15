В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА обыграл «Тамбов».

В середине первого тайма Константин Кучаев открыл счет.

В концовке первой половины Александр Карапетян забил ответный мяч.

В начале второго тайма Илья Шкурин провел победный мяч, который стал для него дебютным в РПЛ.