15:49 | Футбол — РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом"

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ЦСКА и "Ньюкасл" сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.

В составе английского клуба голом отметился бывший форвард "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон.

У ЦСКА забил Абель Эрнандес.

Матч состоялся в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания).

Товарищеский матч 

"Ньюкасл" (Англия) - ЦСКА (Россия) - 1:1 (1:1)

"Ньюкасл": Дарлоу (Вудмен, 46), Йедлин (Манкильо, 46), Кенеди (Дамметт, 46), Шер (Фернандес, 46), Ки Сон Ен (Атсу, 46), Ласкеллес (Хэйден, 46), Баррека (Лонгстафф, 46), Лежен (Перес, 46), Альмирон (Ритчи, 46), Диаме (Хоселу, 46), Рондон (Муто, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Обляков, 46. Нисимура, 87), Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Дзагоев (Ефремов, 80), Эрнандес (Сигурдссон, 62).

16 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Pinatar Arena".

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Ньюкасл Юнайтед - ЦСКА

 

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