ЦСКА — «Спартак»: Чалов, Соболев и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев пропускают матч из-за дисквалификаций.

ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Запасные: Тороп, Баровский, Набабкин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Мусаев, Давила.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

Запасные: Селихов, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Умяров, Рощин, Бонгонда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».