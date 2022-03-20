20 марта в Москве ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 13.55.

ЦСКА с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» располагается на 10-й строчке с 25 баллами.

Красно-синие не проигрывают в РПЛ с декабря 2021-го. 12 марта команда Алексея Березуцкого победила «Локомотив» (2:1). 14 марта казанский клуб уступил «Ростову» — 1:2.