Мурзагулов резко ответил на слова Евсеева: «Как осмелел Мистер Нерешительность. Еще пообщаемся, жди»

Бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на слова экс-тренера башкирского клуба Вадима Евсеева.

— Ничего себе, как осмелел Мистер Нерешительность. Ничего, дружок. Жизнь — длинная. Шарик — круглый. Ещё пообщаемся, жди, — обратился Мурзагулов к Евсееву через «СЭ».

Ранее Евсеев в интервью каналу «Невиданный футбол» раскритиковал Мурзагулова:

— Он лепит в в инстаграме... чтобы вы все писали фамилию «Мурзагулов». А вы его знали до этого? Если бы он молчал, его бы никто не знал. А сейчас вы все его цитируете. В том, что он лепит, вообще нет доли правды.