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Мурзагулов резко ответил на слова Евсеева: «Как осмелел Мистер Нерешительность. Еще пообщаемся, жди»

Экс-председатель попечительского совета Мурзагулов резко ответил Вадиму Евсееву
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Евсеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на слова экс-тренера башкирского клуба Вадима Евсеева.

— Ничего себе, как осмелел Мистер Нерешительность. Ничего, дружок. Жизнь — длинная. Шарик — круглый. Ещё пообщаемся, жди, — обратился Мурзагулов к Евсееву через «СЭ».

Ранее Евсеев в интервью каналу «Невиданный футбол» раскритиковал Мурзагулова:

— Он лепит в в инстаграме... чтобы вы все писали фамилию «Мурзагулов». А вы его знали до этого? Если бы он молчал, его бы никто не знал. А сейчас вы все его цитируете. В том, что он лепит, вообще нет доли правды.

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ЦСКА
Рубин

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21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
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23%

1.41

ТБ 2.5

18%

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Обе забьют - нет

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
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15%

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Вадим Евсеев
ФК Уфа
3
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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