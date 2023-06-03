ЦСКА — «Ростов»: Чалов забил с пенальти и удвоил преимущество армейцев

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил с пенальти на 17-й минуте матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар с подсказки ВАР после того, как полузащитник «Ростова» Александр Селява шипами наступил на ногу Чалову.

Федор с пенальти уверенно пробил в нижний угол ворот. Сергей Песьяков не угадал направление удара.