ЦСКА — «Ростов»: Чалов забил с пенальти и удвоил преимущество армейцев
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил с пенальти на 17-й минуте матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.
Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар с подсказки ВАР после того, как полузащитник «Ростова» Александр Селява шипами наступил на ногу Чалову.
Федор с пенальти уверенно пробил в нижний угол ворот. Сергей Песьяков не угадал направление удара.
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|55
|
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|29
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|9
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|60-37
|54
|
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|
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|49
|
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|29
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|6
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|27
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|29
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|6
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|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
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|Г
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Александр Соболев
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