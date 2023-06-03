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Сегодня, 17:31

Агент полузащитника «Химок» Мирзова ответил на вопрос о будущем игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

— Что с будущим Мирзова? «Химки» практически официально уже объявили об уходе, вы тоже об этом говорили. Есть какие-то предложения по нему?

— Надеюсь, что скоро все узнаете.

— Также были разговоры, что Константин Кучаев может уйти в другую команду из-за малого количества игрового времени.

— По Косте без комментариев.

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Константин Кучаев
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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Пари НН – Химки
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