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Сегодня, 17:18

Булыкин заявил, что от трансфера Салтыкова в «Локомотив» выигрывают все

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на подписание железнодорожниками полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Он талантливый молодой футболист, еще сможет раскрыться. «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи и наигрывает молодых российских футболистов. Команда приобрела хорошего игрока, который сможет прогрессировать в топ-клубе. Все выигрывают от этой сделки. «Крылья» окончательно превратились в фарм-клуб для «Локомотива»? Это здорово, когда есть команда, которая воспитывает молодых футболистов, потом продает их, и эти молодые футболисты становятся игроками сборной. Считаю, это верный путь, а не покупать иностранцев, наигрывать их непонятно для кого, платить большие деньги и потом забывать про них. «Крылья» пополняют свой бюджет и воспитывают молодежь. «Локомотив» наигрывает кадры для сборной и помогает клубам, у которых покупает молодых игроков. Так и должен функционировать футбол. Все то же самое, как и в других странах, где гранды покупают молодых футболистов, развивают их на совершенно другом уровне и продают дальше за большие деньги. У нас, к сожалению, пока этот трансферный рынок закрыт, но как только он откроется, можно нашу молодежь продавать в топ-чемпионаты. И они уже будут прогрессировать в лучших чемпионатах мира», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Салтыков подписал контракт с «Локомотивом». До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Отмечается, что сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей.

19-летний Салтыков в 21 матче за «Крылья Советов» забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-ot-perekhoda-saltykova-v-lokomotiv-vyigryvayut-vse-321963/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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