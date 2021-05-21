РПЛ опередила топ-5 европейских футбольных лиг по росту уровня доходов

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла третье место по росту уровня доходов за 2019 финансовый год среди ведущих 15 европейских лиг по доходам за отчетный период, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сравнительный отчет УЕФА по лицензированию клубов.

Доходы 16 клубов РПЛ за 2019 финансовый год составили 876 миллионов евро, что на 16,6 процента выше, чем за предыдущий отчетный период. Лидируют по росту уровня доходов клубы чемпионата Австрии — 26,7 процента (224 миллиона евро, 13-е место по общим доходам), второй показатель у Бельгии — 14 процентов (445 миллионов, 10-е место). В общей сложности доходы ведущих 15 европейских лиг по этому показателю выросли на 9,1 процента по сравнению с 2018 годом.

При этом по уровню доходов РПЛ занимает шестое место, уступая Англии (5,864 миллиарда евро, +7,8%), Германии (3,454 миллиарда, +9,8%), Испании (3,344 миллиарда, +5,9%), Италии (2,595 миллиарда, +12,5%) и Франции (1,892 миллиарда, +11,7%).

Также РПЛ стала худшей среди 15 лиг по доходам от match day. Этот показатель равен 7%, лидирует Шотландия — 44%. Доходы семи клубов РПЛ в match day составляют менее 5%, шесть клубов укладываются в промежуток 5-10%, доход оставшихся трех клубов составляет 10-20%.