Детский тренер Дзюбы назвал нападающего футбольным гамбитом

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, накануне дерби со «Спартаком» назвал футболиста хребтом и футбольным гамбитом.

«Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает — качели. Вот «Спартаку» не хватает такого форварда как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артем — хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он — футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.