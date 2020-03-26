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ЦСКА подтвердил, что снова отдал Нисимуру в аренду

16:30
Такума Нисимура. Фото ПФК ЦСКА.
Такума Нисимура. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА на официальном сайте подтвердил, что нападающий Такума Нисимура отправится в новую аренду. 23-летний японский нападающий следующие месяцы проведет в своей родной стране.

Ранее ЦСКА и португальский «Портимоненсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения.

Теперь Нисимура отдан в аренду до конца июня с возможностью пролонгации в клуб высшей лиги Японии «Вегалта Сендай», из которого он и перешел в ЦСКА летом 2018 года.

Нисимура прилетел в Японию 20 марта. По правилам, он должен пройти 14-дневный карантин после прилета из Европы.

В текущем сезоне на счету Нисимуры 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/takuma-nishimura-v-vegalta-senday-na-pravakh-arendy/

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