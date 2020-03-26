ЦСКА подтвердил, что снова отдал Нисимуру в аренду

ЦСКА на официальном сайте подтвердил, что нападающий Такума Нисимура отправится в новую аренду. 23-летний японский нападающий следующие месяцы проведет в своей родной стране.

Ранее ЦСКА и португальский «Портимоненсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения.

Теперь Нисимура отдан в аренду до конца июня с возможностью пролонгации в клуб высшей лиги Японии «Вегалта Сендай», из которого он и перешел в ЦСКА летом 2018 года.

Японский нападающий @1022nishimura следующие месяцы проведет в аренде в клубе Вегалта Сэндай, из которого перешел в #ЦСКА летом 2018 года https://t.co/GzgoSNuU65 pic.twitter.com/Ii9bI9qTcx — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 26, 2020

Нисимура прилетел в Японию 20 марта. По правилам, он должен пройти 14-дневный карантин после прилета из Европы.

В текущем сезоне на счету Нисимуры 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.