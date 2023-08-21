Писарский прокомментировал свое попадание в аварию в Самаре

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о ДТП со своим участием.

«Многие в новостях, наверное, прочитали уже про ситуацию, связанную со мной на дороге. Конечно, СМИ у нас любят все раздувать, делать из мухи слона, но это их работа. В любом случае я хотел сказать, что я тоже человек и никак не застрахован от этого. Но все равно хотелось бы пожелать всем вам быть аккуратнее на дорогах. Берегите себя. Также хотел бы болельщикам сказать, что я продолжаю восстанавливаться, все хорошо, все идет по плану. Надеюсь, в ближайших турах буду уже на поле, постараюсь порадовать болельщиков и принести пользу команде», — сказал футболист на видео, которое опубликовала пресс-служба самарского клуба.

В понедельник, 21 августа, Telegram-канал «Волжская защепка» сообщил, что Писарский попал в аварию и повредил машину. Отмечалось, что сам игрок не пострадал.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне 27-летний нападающий еще не принимал участие в матчах за самарскую команду из-за травмы.