ЦСКА победил "Оренбург"

ЦСКА в домашнем матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Оренбург" (2:1).

Все три гола команды забили за 10 минут первого тайма: Никола Влашич и Арнор Сигурдссон отличились у армейцев, в составе гостей гол на счету Никиты Малярова.

На 93-й минуте "Оренбург" мог сравнять счет, но вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар с близкого расстояния.

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2-й тур

ЦСКА – "Оренбург" – 2:1 (2:1)

Голы: Влашич, 30 (1:0). Сигурдссон, 38 (2:0). Маляров, 40 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Обляков, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 87), Бистрович, Чалов.

"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш (Чуканов, 83), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Маляров (Фамейе, 78), Деспотович.

Предупреждения: Шахов, 53. Аюпов, 72. Акинфеев, 72. Терехов, 80. Сигурдссон, 80. Ахметов, 87.

Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Богданов (Верея).

20 июля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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