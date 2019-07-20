ЦСКА победил "Оренбург"

ЦСКА в домашнем матче 2-го тура чемпионата России обыграл "Оренбург" (2:1).
Все три гола команды забили за 10 минут первого тайма: Никола Влашич и Арнор Сигурдссон отличились у армейцев, в составе гостей гол на счету Никиты Малярова.
На 93-й минуте "Оренбург" мог сравнять счет, но вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар с близкого расстояния.
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
Голы: Влашич, 30 (1:0). Сигурдссон, 38 (2:0). Маляров, 40 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Обляков, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 87), Бистрович, Чалов.
"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш (Чуканов, 83), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Маляров (Фамейе, 78), Деспотович.
Предупреждения: Шахов, 53. Аюпов, 72. Акинфеев, 72. Терехов, 80. Сигурдссон, 80. Ахметов, 87.
Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Богданов (Верея).
20 июля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
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