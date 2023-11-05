ЦСКА забил два гола за 2 минуты и победил «Пари НН»

ЦСКА дома победил «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Первые три гола команды забили за 7 минут. Первый мяч в игре на счету защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого (33-я минута). Через 4 минуты нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет, а на 40-й минуте защитник Виктор Александров вывел нижегородцев вперед.

Во втором тайме на 71-й минуте защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев забил в свои ворота, а на 73-й минуте Виктор Давила вывел армейцев вперед и принес команде победу.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».