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Сегодня, 18:26

ЦСКА забил два гола за 2 минуты и победил «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА победил «Пари НН» — 3:2.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА дома победил «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Первые три гола команды забили за 7 минут. Первый мяч в игре на счету защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого (33-я минута). Через 4 минуты нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет, а на 40-й минуте защитник Виктор Александров вывел нижегородцев вперед.

ЦСКА. ЦСКА показал видео спорного эпизода с мячом на линии поля перед первым голом «Пари НН»

Во втором тайме на 71-й минуте защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев забил в свои ворота, а на 73-й минуте Виктор Давила вывел армейцев вперед и принес команде победу.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Пари Нижний Новгород
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
20
114
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 12 1 1
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