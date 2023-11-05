«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Оба клуба набрали одинаковое количество очков — по 20. Команда Гильермо Абаскаля опережает железнодорожников по дополнительным показателям. Красно-белые занимают седьмое место, а команда Михаила Глактионова — восьмое.

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