Орлов — о Семаке: «Спасибо за шесть сезонов!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем Сергея Семака в «Зените».

— Будущее Семака? Нужно ли его увольнять, если он не станет чемпионом? Давайте дождемся последнего тура. Ну с ним же вообще-то продлили контракт. Придется неустойку платить. Считаю, надо слушать самого тренера. А вдруг он сам устал? Семак выиграл уже шесть чемпионатов. Разве мало? И сейчас борется за золото. Есть ли кандидатуры на замену? Кто из российских тренеров может сравниться с Семаком? Кто сильнее? Черчесов? Карпин? Они в России ни разу чемпионами не становились в ранге тренеров. А Семак — шестикратный. Надо все взвешивать. Спасибо Сергею Богдановичу за шесть сезонов. Да и сейчас шансы остались. Ждем последнего тура.

Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, дважды — обладателями Кубка России и пять раз — обладателями Суперкубка России.