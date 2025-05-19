Орлов — о Семаке: «Спасибо за шесть сезонов!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем Сергея Семака в «Зените».
— Будущее Семака? Нужно ли его увольнять, если он не станет чемпионом? Давайте дождемся последнего тура. Ну с ним же вообще-то продлили контракт. Придется неустойку платить. Считаю, надо слушать самого тренера. А вдруг он сам устал? Семак выиграл уже шесть чемпионатов. Разве мало? И сейчас борется за золото. Есть ли кандидатуры на замену? Кто из российских тренеров может сравниться с Семаком? Кто сильнее? Черчесов? Карпин? Они в России ни разу чемпионами не становились в ранге тренеров. А Семак — шестикратный. Надо все взвешивать. Спасибо Сергею Богдановичу за шесть сезонов. Да и сейчас шансы остались. Ждем последнего тура.
Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, дважды — обладателями Кубка России и пять раз — обладателями Суперкубка России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0