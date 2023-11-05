ЦСКА — «Пари НН»: Александров вывел нижегородцев вперед

Защитник «Пари НН» Виктор Александров забил на 40-й минуте матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:1.

Никита Каккоев головой сделал пас во вратарскую, мяч отскочил от земли, попал в Трошечкина и отскочил к Александрову, которому оставалось внести ногой в неприкрытую часть ворот.