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Сегодня, 16:30

ЦСКА — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 5 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА на своем поле сыграет с «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА- «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.00 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Пари НН» 20 баллов, команда находится на шестом месте в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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