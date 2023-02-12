ЦСКА о карьере Жиркова: «Мы знаем, какой момент занимает особенное место в его многовековой футбольной истории»

Футбольный клуб ЦСКА отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды Юрий Жирков завершил карьеру.

Московский клуб в социальных сетях выложил видео гола футболиста, который тот забил в финале Кубка УЕФА против «Спортинга» (3:1).

Жирков играл за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, а также по 4 раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2004/05 Жирков стал обладателем Кубка УЕФА в качестве игрока красно-синих.