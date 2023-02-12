ЦСКА о карьере Жиркова: «Мы знаем, какой момент занимает особенное место в его многовековой футбольной истории»
Футбольный клуб ЦСКА отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды Юрий Жирков завершил карьеру.
Московский клуб в социальных сетях выложил видео гола футболиста, который тот забил в финале Кубка УЕФА против «Спортинга» (3:1).
Жирков играл за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, а также по 4 раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
В сезоне-2004/05 Жирков стал обладателем Кубка УЕФА в качестве игрока красно-синих.
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|
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|5
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|32-23
|35
|
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|8
|5
|4
|33-21
|29
|
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|8
|5
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|30-18
|29
|
6
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|
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|7
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|
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|17
|1
|10
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
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|
15
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|17
|3
|3
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|12
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16
|Торпедо
|17
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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