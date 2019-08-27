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ЦСКА отмечает 108-й день рождения

10:45
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Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. В этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого ЦСКА ведет отсчет своей истории.

Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 12 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году команда первой среди российских клубов выиграла Кубок УЕФА.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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