ЦСКА отмечает 108-й день рождения
10:45
Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. В этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого ЦСКА ведет отсчет своей истории.
108 лет великому клубу! ?? #мыЦСКА pic.twitter.com/neC2TQp5PT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 27, 2019
Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 12 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году команда первой среди российских клубов выиграла Кубок УЕФА.
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