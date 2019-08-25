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ЦСКА открыл счет в матче против «Ахмата»

17:15
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ЦСКА открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».

На 43-й минуте встречи Яка Бийол сделал прострельную передачу в штрафную, а Мариу Фернандес отправил мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева.

ЦСКА — Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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