ЦСКА открыл счет в матче против «Ахмата»
17:15
ЦСКА открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».
На 43-й минуте встречи Яка Бийол сделал прострельную передачу в штрафную, а Мариу Фернандес отправил мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева.
? Марио Фернандес забивает во втором туре подряд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
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