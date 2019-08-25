ЦСКА открыл счет в матче против «Ахмата»

ЦСКА открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».

На 43-й минуте встречи Яка Бийол сделал прострельную передачу в штрафную, а Мариу Фернандес отправил мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева.

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