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ЦСКА оштрафован по итогам дерби со «Спартаком»

3 июля 2020, 21:25
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По итогам матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:0) хозяев были оштрафованы. Такое решение принял КДК РФС.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, за скандирование болельщиками нецензурных выражений московские армейцы заплатят 100 тысяч рублей. Еще 200 тысяч — за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.

Отдельный штраф за нарушение регламента получил Никола Влашич — 100 тысяч рублей. В этой игре он сделал дубль.

ЦСКА — Спартак

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