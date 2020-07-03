ЦСКА оштрафован по итогам дерби со «Спартаком»

По итогам матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:0) хозяев были оштрафованы. Такое решение принял КДК РФС.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, за скандирование болельщиками нецензурных выражений московские армейцы заплатят 100 тысяч рублей. Еще 200 тысяч — за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.

Отдельный штраф за нарушение регламента получил Никола Влашич — 100 тысяч рублей. В этой игре он сделал дубль.