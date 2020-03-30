РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА объявил о продлении режима самоизоляции

16:25
Теги:

ЦСКА в Twitter объявил, что клуб принял решение продлить режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин, — говорится в сообщении. — Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1244615345589096449/photo/1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1123
Все опросы
Чемпионат России по футболу-2019/20 на карантине. Что делать с сезоном?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир