ЦСКА объявил о продлении режима самоизоляции

ЦСКА в Twitter объявил, что клуб принял решение продлить режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин, — говорится в сообщении. — Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности.

?В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве #ЦСКА принял решение продлить карантин



Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая



Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности. pic.twitter.com/pFFpnJWVTm — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 30, 2020

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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