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ЦСКА обратился в РФС по поводу неназначенного пенальти в матче с «Локо»

12:51
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что ЦСКА прислал в РФС письмо с просьбой разобрать судейство в матче 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).

«Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с не назначенным пенальти», — сказал Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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