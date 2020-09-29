ЦСКА обратился в РФС по поводу неназначенного пенальти в матче с «Локо»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что ЦСКА прислал в РФС письмо с просьбой разобрать судейство в матче 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).

«Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с не назначенным пенальти», — сказал Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)