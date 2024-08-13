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Судейство

Сегодня, 12:10

Махачкалинское «Динамо» попросило ЭСК разобрать эпизод с не назначенным в ворота «Локомотива» пенальти

Микеле Антонов
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с не назначенным на 66-й минуте встречи пенальти в ворота железнодорожников за удар защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси по ноге футболиста махачкалинцев Темиркана Сундукова.

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников: московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.

Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами.

В следующем туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет против ЦСКА 18 августа, клуб из Махачкалы 19-го числа встретится с «Ахматом».

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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