Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У сына Кокорина появился свой бренд одежды

14:42
Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
Теги:

Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова создала бренд детской одежды On_Mike.

Бренд назван в честь 3-летнего сына футболиста Майкла.

Валитова в марте 2021 года завела страницу для своего сына в Instagram.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Россия вырвала победу у США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
Россия — США: видеообзор матча юниорского чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд