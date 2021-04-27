У сына Кокорина появился свой бренд одежды
14:42
Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова создала бренд детской одежды On_Mike.
Бренд назван в честь 3-летнего сына футболиста Майкла.
Валитова в марте 2021 года завела страницу для своего сына в Instagram.
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