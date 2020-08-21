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ЦСКА не предоставил «Рубину» автобус, команда Слуцкого добиралась из аэропорта на такси

20:35
Игроки &quot;Рубина&quot; в аэропорту. Фото ФК "Рубин"
Игроки &quot;Рубина&quot; в аэропорту. Фото ФК "Рубин"
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«Рубину» пришлось добираться в Москве из аэропорта в отель на такси, сообщает «Бизнес online». Казанцы прибыли в столицу на матч 4-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА, армейский клуб не предоставил им автобус в нужное время.

— В 18.07 мы прилетели в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета, — рассказали в пресс-службе «Рубина».

Санитарный регламент РПЛ рекомендует перемещение команд на клубных автобусах, транспорт гостям должна предоставить принимающая сторона.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится 22 августа, начало — в 20.00 по московскому времени. Казанскую команду возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/257863

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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