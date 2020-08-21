ЦСКА не предоставил «Рубину» автобус, команда Слуцкого добиралась из аэропорта на такси

«Рубину» пришлось добираться в Москве из аэропорта в отель на такси, сообщает «Бизнес online». Казанцы прибыли в столицу на матч 4-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА, армейский клуб не предоставил им автобус в нужное время.

— В 18.07 мы прилетели в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета, — рассказали в пресс-службе «Рубина».

Санитарный регламент РПЛ рекомендует перемещение команд на клубных автобусах, транспорт гостям должна предоставить принимающая сторона.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится 22 августа, начало — в 20.00 по московскому времени. Казанскую команду возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.