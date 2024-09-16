ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Саксесса
Форвард Айзек Саксесс может продолжить карьеру в России, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, на 28-летнего нигерийца претендует ЦСКА. Армейский клуб намерен усилиться свободными агентами.
Саксесс выступал за «Удинезе» с 2021 по 2024 год. В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
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Зенит – Факел
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|21.09
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Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
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|22.09
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|
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Ростов – Динамо Мх
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Зенит
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Бителло
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|К
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|
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