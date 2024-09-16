ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Саксесса

Форвард Айзек Саксесс может продолжить карьеру в России, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, на 28-летнего нигерийца претендует ЦСКА. Армейский клуб намерен усилиться свободными агентами.

Саксесс выступал за «Удинезе» с 2021 по 2024 год. В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.