ЦСКА — «Локомотив»: Зайнутдинов был заменен из-за повреждения
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов был заменен на 35-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:0.
Зайнутдинов получил повреждение, врачи ЦСКА оказывали ему помощь на поле. Бактиер не смог продолжить матч, вместо него вышел защитник Михаил Рядно.
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3
|Кр. Советов
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|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
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|4
|
7
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|
8
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|
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|
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|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
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|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|2
|2-6
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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