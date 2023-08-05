ЦСКА — «Локомотив»: Зайнутдинов был заменен из-за повреждения

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов был заменен на 35-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:0.

Зайнутдинов получил повреждение, врачи ЦСКА оказывали ему помощь на поле. Бактиер не смог продолжить матч, вместо него вышел защитник Михаил Рядно.