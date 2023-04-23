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Сегодня, 19:59

Дьяков: «Если Карпину и идти куда-то, то только в «Спартак»

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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«Ростов» может занять второе место в этом сезоне, — приводит Metaratings.ru слова Дьякова. — Уже концовка чемпионата, осталось не так много игр, команда идет в верхней части турнирной таблицы, поэтому есть все шансы финишировать в тройке. Да, сейчас ЦСКА набрал форму хорошую, а «Спартак» остается серьезной командой, но такие победы как сегодня над «Уралом» придают психологическую и игровую уверенность. Это важные три очка для «Ростова».

Также Дьяков высказался о заслуге главного тренера команды Валерия Карпина в успехах «Ростова».

«Без него результата быть не может, игроки не могут сами себя натренировать и решить как играть. Поэтому, если команда идет наверху, то здесь заслуга тренера большая. Смогут ли Карпина забрать в какой-то другой, более большой клуб? Не знаю, сейчас нет еврокубков, поэтому непонятно есть ли смысл ему куда-то уходить. Он в замечательной команде, которая находится в отличном городе, все супер, плюс сборную тренирует. В «Зените» тренерское место занято. Если только в «Спартак» идти, но нужен ли Карпин красно-белым и нужно ли это Валерию Георгиевичу? У него и в «Ростове» все хорошо, никуда уходить не надо», — сказал Дьяков.

В нынешнем сезоне «Ростов» под руководством Карпина идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

Источник: metaratings.ru
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Илья Кутепов

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Локомотив

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