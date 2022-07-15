Александр Сандрачук перешел из «Зенита» в «Уфу»
Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе защитника Александра Сандрачука из «Зенита». 20-летний футболист подписал долгосрочный контракт командой.
Сандрачук — воспитанник «Зенита». Прошлый сезон он провел в ФНЛ-2, сыграв в 24 матчах, забив 2 гола и сделав 3 ассиста. Он также провел 6 матчей в юношеской лиге УЕФА за «Зенит» U-19 забил 1 гол и сделал 1 ассист.
По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу. «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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