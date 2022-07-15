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Сегодня, 10:38

Александр Сандрачук перешел из «Зенита» в «Уфу»

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе защитника Александра Сандрачука из «Зенита». 20-летний футболист подписал долгосрочный контракт командой.

Сандрачук — воспитанник «Зенита». Прошлый сезон он провел в ФНЛ-2, сыграв в 24 матчах, забив 2 гола и сделав 3 ассиста. Он также провел 6 матчей в юношеской лиге УЕФА за «Зенит» U-19 забил 1 гол и сделал 1 ассист.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу. «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

ФК Зенит
ФК Уфа
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