Александр Сандрачук перешел из «Зенита» в «Уфу»

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу. «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.