ЦСКА или «Зенит»? Соболев назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какой клуб является для него самым принципиальным соперником в России.

— Дерби. С ЦСКА. Сначала ЦСКА, а потом «Зенит», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Знаю, что ко мне был интерес ЦСКА. Но до конкретики так и не дошло. Был предметный интерес, но переговоры потом закончились. Так и не начавшись.