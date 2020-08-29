ЦСКА или «Зенит»? Соболев назвал самого принципиального соперника «Спартака»
14:55
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какой клуб является для него самым принципиальным соперником в России.
— Дерби. С ЦСКА. Сначала ЦСКА, а потом «Зенит», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Знаю, что ко мне был интерес ЦСКА. Но до конкретики так и не дошло. Был предметный интерес, но переговоры потом закончились. Так и не начавшись.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be