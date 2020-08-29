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ЦСКА или «Зенит»? Соболев назвал самого принципиального соперника «Спартака»

14:55
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какой клуб является для него самым принципиальным соперником в России.

— Дерби. С ЦСКА. Сначала ЦСКА, а потом «Зенит», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Знаю, что ко мне был интерес ЦСКА. Но до конкретики так и не дошло. Был предметный интерес, но переговоры потом закончились. Так и не начавшись.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be

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