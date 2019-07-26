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19:35 |
Футбол —
РПЛ
ЦСКА или "Локо"? Прогноз на матчи 3-го тура от Симонова
Как сыграют ЦСКА и "Локомотив"?
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Прогнозы от обозревателя "СЭ" Дмитрия Симонова на матчи 3-го тура чемпионата России.
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Материалы сюжета:
Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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