19:35 | Футбол — РПЛ

ЦСКА или "Локо"? Прогноз на матчи 3-го тура от Симонова

Как сыграют ЦСКА и "Локомотив"?
Как сыграют ЦСКА и "Локомотив"?
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Прогнозы от обозревателя "СЭ" Дмитрия Симонова на матчи 3-го тура чемпионата России.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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