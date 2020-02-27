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ЦСКА и «Рубин» поздравили Семака с днем рождения

12:12
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Сегодня 44 года исполняется первому человеку в истории отечественного футбола, выигрывавшему чемпионат России в качестве игрока и тренера, Сергею Семаку.

Семак — единственный игрок, который становился чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

Армейцы и казанцы поздравили тренера «Зенита» в Twitter. Ранее это сделал и клуб из Санкт-Петербурга.

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