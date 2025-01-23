Камоцци считает, что Селихов продолжит карьеру в РПЛ
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал уход вратаря Александра Селихова из «Спартака».
23 января клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним игроком по соглашению сторон.
«Будущее Селихова связано с чемпионатом России. Что касается его текущего уровня, ответить сложно. Мы давно не видели его в деле», — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».
Селихов играл в «Спартаке» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также голкипер известен по выступлениям за «Амкар».
Источник: ВсеПроСпорт
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