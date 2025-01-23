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Камоцци считает, что Селихов продолжит карьеру в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал уход вратаря Александра Селихова из «Спартака».

23 января клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним игроком по соглашению сторон.

«Будущее Селихова связано с чемпионатом России. Что касается его текущего уровня, ответить сложно. Мы давно не видели его в деле», — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».

Селихов играл в «Спартаке» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также голкипер известен по выступлениям за «Амкар».

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Динамо Мх

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