ЦСКА и «Лацио» не ведут переговоры о трансфере нападающего Мурики

ЦСКА не интересуется нападающим «Лацио» Ведатом Мурики.

Как сообщает «Чемпионат», клубы не ведут переговоры о переходе нападающего.

Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что клуб получил предложение из России по Мурики.

Также сообщалось, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.

Мурики перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.