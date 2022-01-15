Агент Хендрикса заявил, что полузащитник останется в «Спартаке»

Полузащитник Йоррит Хендрикс не покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно. «В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей. Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда», — ссообщил агент футболиста Фулько ван Куперен Sport24.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в чемпионат Турции. Полузащитником интересовался «Антальяспор».

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» также отказался переходить в один из клубов МЛС.

26-летний нидерландский футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.