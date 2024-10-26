ЦСКА — «Факел»: Пьянич, Мусаев и Мертенс начнут матч с первых минут

ЦСКА и «Факел» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.

Перед началом игры армейцы идут на четвертом месте в таблице с 23 очками. Воронежцы занимают 14-ю строчку, имея в активе десять баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Факел».