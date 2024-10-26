Президент РФС Дюков не исключил объединение чемпионатов России и Белоруссии

Президент РФС Александр Дюков не исключил, что в будущем произойдет объединение чемпионатов России и Белоруссии.

«Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам. Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы — ФИФА и континентальные — всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее о возможном включении белорусских команд в состав РПЛ заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Его словам опровергли в Белорусской федерации футбола (АБФФ) со ссылкой на регламент УЕФА.