ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 12-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 23 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда из Воронежа с 10-ю баллами идет на 14-й строчке чемпионата.

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