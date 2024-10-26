В махачкалинском «Динамо» заявили, что поддержат кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что в клубе поддержат кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на выборах главы организации.

«Считаю, что нынешнее руководство РФС сделало много нужных шагов для развития игры в нашей стране. В том числе РФС подписал соглашение о развитии футбола с многими регионами. Поэтому наш регион и наш клуб будут поддерживать кандидатуру Александра Валерьевича Дюкова», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. Зимой 2021-го функционер был переизбран на пост президента организации сроком на четыре года.