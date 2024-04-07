«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 23-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Гандри, Тимофеев, Олейников, Швец, Садулаев, Ильин, Конате.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Сулейманов, Пиняев.

Грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Железнодорожники набрали 33 балла и располагаются на 5-й строчке чемпионата России.