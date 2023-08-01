ЦСКА подписал контракт с Кисляком до конца сезона-2027/28

ЦСКА объявил о подписании новый контракт с полузащитником Матвеем Кисляком. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

18-летний футболистом дебютировал за основной состав 26 июля в матче Кубка России с «Оренбургом» (6:0) и сразу отметился голом.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа.