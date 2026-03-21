ЦСКА — «Динамо» Мх: видео голов матча

ЦСКА на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:1.

В первом тайме у армейцев отличились Энрике Кармо и Матвей Кисляк. У махачкалинцев забил Гамид Агаларов.

Во втором тайме отметился форвард хозяев Тамерлан Мусаев.

15-я минута. Кармо — 1:0

21-я минута. Кисляк — 2:0

25-я минута. Агаларов — 2:1

71-я минута. Мусаев — 3:1