ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы

ЦСКА дома победил махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев отличились Энрике Кармо, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев. Единственный гол гостей на счету Гамида Агаларова.

Защитник ЦСКА Мойзес, отстраненный от тренировок с основным составом из-за конфликта с главным тренером армейцев Фабио Челестини, не попал в заявку на игру. Сам Челестини пропустил встречу из-за дисквалификации — специалист получил красную карточку в матче прошлого тура против «Балтики» (0:1).

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы и поднялся на четвертое место в турнирной таблице с 39 очками. Махачкалинское «Динамо» идет на 12-й строчке с 21 очком.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Акроном» 4 апреля, а махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Балтику» 5 апреля.