«Балтика» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 21 марта

«Балтика» и «Сочи» сыграют в 22-м туре РПЛ в субботу, 21 марта. Матч в Калининграде на «Ростех Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Сочи» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

Игру «Балтика» — «Сочи» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 20.25 мск, за 5 минут до игры.

В 22 турах чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимала четвертое место, предыдущим соперником балтийцев был ЦСКА (1:0). У «Сочи» — 9 очков и 16-я строчка в таблице, в прошлую субботу сочинцы уступили «Краснодару» (1:2).

Этот матч станет первым для «Балтики» после новой дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. Специалист отстранен на четыре игры за инцидент в концовке встречи 21-го тура с ЦСКА.